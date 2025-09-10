盤後速報 - 佳能(2374)下週(9月17日)除權息1.8元，預估參考價82.96元
鉅亨網新聞中心
佳能(2374-TW)下週(9月17日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.6元，股票股利1.2元，合計股利1.8元。
以今日(9月10日)收盤價93.50元計算，預估參考價為82.96元，權息值合計為10.54元，股息殖利率0.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
佳能(2374-TW)所屬產業為光電業，主要業務為數位電子照相機、光學產品。近5日股價上漲9.82%，集中市場加權指數上漲3.49%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/17
|93.50
|0.59898
|0.64%
|1.197963
|2024/07/18
|54.7
|0.9001
|1.65%
|0.0
|2023/07/19
|20.85
|0.45
|2.16%
|0.0
|2022/07/18
|25.0
|1.0
|4.0%
|0.0
|2021/09/07
|15.45
|0.4907
|3.18%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 機器視覺夯 華晶科獲航空航太與國防產業品質認證 國防展也不缺席
- 盤中速報 - 佳能(2374)股價拉至漲停，漲停價93.5元，成交56,942張
- 盤中速報 - 佳能(2374)大漲7.06%，報91元
- 【量大強漲股整理】九月份選股三大關鍵，AI產業策略聯盟潛力股大公開?
下一篇