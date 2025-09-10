search icon



盤後速報 - 佳能(2374)下週(9月17日)除權息1.8元，預估參考價82.96元

鉅亨網新聞中心


佳能(2374-TW)下週(9月17日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.6元，股票股利1.2元，合計股利1.8元。

以今日(9月10日)收盤價93.50元計算，預估參考價為82.96元，權息值合計為10.54元，股息殖利率0.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

佳能(2374-TW)所屬產業為光電業，主要業務為數位電子照相機、光學產品。近5日股價上漲9.82%，集中市場加權指數上漲3.49%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/17 93.50 0.59898 0.64% 1.197963
2024/07/18 54.7 0.9001 1.65% 0.0
2023/07/19 20.85 0.45 2.16% 0.0
2022/07/18 25.0 1.0 4.0% 0.0
2021/09/07 15.45 0.4907 3.18% 0.0

