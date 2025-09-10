search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 勤美(1532)8月營收29.45億元年增率高達146.9％

鉅亨網新聞中心


勤美(1532-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣29.45億元，年增率146.9%，月增率196.16%。

今年1-8月累計營收為100.21億元，累計年增率-28.25%。

最新價為25.2元，近5日股價上漲5.15%，相關電機機械上漲4.37%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1651 張
  • 外資買賣超：+1730 張
  • 投信買賣超：-31 張
  • 自營商買賣超：-48 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 29.45億 147% 196%
25/7 9.94億 -14% -8%
25/6 10.84億 -48% 12%
25/5 9.66億 -61% -7%
25/4 10.41億 -53% -4%
25/3 10.84億 -50% 29%

勤美(1532-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為金屬成型事業：各種金屬件之製造加工與組裝銷售。建設住宅事業：住宅及大樓之開發租售。生活創新事業：經營零售百貨業務、國際觀光旅館業務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收勤美

相關行情

台股首頁我要存股
勤美25.2-1.18%
美元/台幣30.310-0.23%

延伸閱讀



Empty