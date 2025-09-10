search icon



營收速報 - 堤維西(1522)8月營收22.31億元年增率高達43％

鉅亨網新聞中心


堤維西(1522-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣22.31億元，年增率43%，月增率0.08%。

今年1-8月累計營收為136.91億元，累計年增率1.05%。

最新價為41.2元，近5日股價上漲3.22%，相關汽車工業上漲2.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+554 張
  • 外資買賣超：+580 張
  • 投信買賣超：-22 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 22.31億 43% 0%
25/7 22.29億 32% 63%
25/6 13.65億 -20% -10%
25/5 15.14億 -14% 5%
25/4 14.38億 -17% -15%
25/3 17.01億 6% 11%

堤維西(1522-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車燈。機車燈。汽車百貨及零件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

堤維西

