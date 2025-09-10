鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-10 17:00

劍指美團旗下大眾點評！阿里巴巴上線全新業務「高德掃街榜」 進軍到店業務（圖：Shutterstock）

綜合《科創板日報》、《中國新聞周刊》等陸媒報導，高德掃街榜這項全新業務的本質聚焦在線下消費場景，服務大眾日常生活，但令人意外的是，阿里巴巴並未選擇常見的補貼大戰或團購優惠作為切入點，而是從一張「榜單」著手。

多位阿里內部人士及高德員工透露，早在今年 6 月，高德便啟動了「掃街榜」項目，團隊在深入線下研究調查時，收集了大量商家的反饋與痛點，發現評價體系混亂、商家信譽難以量化等問題突出，因此重塑評價體系成為高德進軍到店業務的首要任務。

「高德掃街榜」被業界視為是鎖定美團旗下大眾點評榜單，透過對商家進行綜合評分與排名，涵蓋美食、景點、飯店等多個本地生活產業。

以杭州為例，高德掃街榜憑藉近一年 4205 萬用戶產生的 9.1 億次導航記錄及 181 億公里的出行數據，從 118 萬家用戶反覆造訪的店鋪中篩選，並結合芝麻信用的真實評價生成排名。這意味著榜單不僅展示商家基本資訊、評分與用戶評論，還能根據用戶的出行軌跡與消費偏好，智能推薦符合個人口味與消費能力的餐廳，進而跟傳統點評平台形成顯著差異。

不同於傳統點評業務的是，「高德掃街榜」在評估體系建構上充分融合了阿里巴巴體系生態的優勢。除常規用戶評估數據外，還創新地引入支付寶芝麻信用分作為輔助評價維度。這意味著商家的信用狀況也將成為影響榜單排名的關鍵因素之一，例如一家信用良好但用戶評價數量尚不突出的商家，仍有機會憑藉高信用分在榜單中佔據有利位置。這種評估機制打破了傳統平台單純依賴使用者評分的限制，為商家與消費者之間建立了更全面的信任橋樑。

上海財經大學數位經濟研究院副院長崔麗麗分析指出，阿里巴巴推出「高德掃街榜」是基於當前本地生活服務市場激烈競爭格局下的重要策略佈局。

崔麗麗表示，美團在到店與到家業務領域深耕多年，已建立起顯著的領先優勢，而阿里巴巴雖在電商領域佔據主導地位，但在本地生活服務的到店業務方面始終處於追趕狀態。透過打造「高德掃街榜」這項全新的點評業務，阿里巴巴希望重構本地生活消費決策體系，逐步撼動美團在該領域的優勢地位。

事實上，「高德掃街榜」的推出並非個案，而是阿里巴巴近年來在本地生活服務領域持續發力的重要一環。

數據顯示，淘寶閃購業務上月的每日訂單高峰已達 1.2 億單，月交易買家數突破 3 億，較 4 月成長 200%，每日平均活躍騎士數也成長超過三倍。此外，阿里巴巴高層在近期財報電話會議中明確表示，已注意到用戶對到店自提與團購的強烈需求，目前正在部分城市進行相關服務的測試與探索。

值得關注的是，高德本身已是一款服務超過 10 億用戶、日活躍用戶超 1.7 億的國民級應用，每天有超過 1.2 億人次透過該平台發起生活服務相關的消費探索，涵蓋全中國超過 700 萬個餐廳點位。

從導航工具到旅遊服務，再到現今的生活服務平台，高德正逐步轉型為一個連結用戶與線下消費場景的超級入口，而「高德掃街榜」的推出正是邁向「到店業務」這一核心戰場的重要一步。

不同於現有評估體系，「高德掃街榜」憑藉 AI 演算法，將用戶的真實行為數據作為評分核心依據，並透過多方面數據交叉驗證與 AI 模型的持續優化，確保最終排名的客觀與真實。

「高德掃街榜」產品經理李剛說：「用戶繞路 5 公里去一家店，這本身就是一種強烈消費信號。」這種基於真實行為的「物理信用」體系，構成了「高德掃街榜」最核心競爭力。

阿里巴巴今日以高德為超級入口，再次佈局本地生活服務的到店業務，顯示其構建「購物 + 生活服務」超級生態的雄心。阿里巴巴集團執行長吳泳銘先前在分析師會議上表示，阿里巴巴未來的大型消費版圖將圍繞購物與生活服務兩大超級入口展開。