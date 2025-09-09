鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-09 16:49

阿里巴巴再掀市場波瀾，據傳將在近期正式發表全新的團購產品與評估體系，被視為是直接挑戰美團的核心業務，預告中國生活服務的產業格局將迎來重大變革。

阿里巴巴突傳重磅！將推出新團購業務 直搗美團核心。(圖:shutterstock)

市場消息指出，阿里巴巴醞釀數月的新戰場即將全面開打。儘管阿里巴巴官方尚未證實團購業務的發表，但《券商中國》披露，阿里巴巴已在杭州西溪 C 區舉行一場重磅業務發布會。雖然內容未公開，但市場普遍猜測與團購業務相關。

在傳出將推出全新團購業務後，阿里巴巴在美股和港股的股價均表現亮眼，其中港股通阿里巴巴淨流入高達 51.46 億港元，顯示市場對此消息的高度關注與期待。相較之下，美團股價近期則呈現連續下跌的趨勢。

海通國際研究報告指出，阿里巴巴的即時零售業務快速成長，特別是旗下的「餓了麼」和「閃購」持續擴大占率。自今年 5 月大幅投入淘寶閃購業務以來，整體訂單量持續提升，已達到接近美團的水平，未來雙方的差距預期將會縮小。未來，阿里巴巴將持續在物流系統、閃電倉與供應鏈上投入，以鞏固其在閃購業務的市場地位。

●雲端業務成長超乎預期

除了在地生活服務，阿里巴巴的另一大亮點是其雲端業務。根據 Omdia 發布的最新報告，2025 年上半年中國 AI 雲市場規模達到 223 億元人民幣，其中阿里巴巴市佔率以 35.8% 位居第一，甚至高於第二至第四名的總和。

報告認為，生成式 AI（GenAI）帶動了 AI 雲市場的爆發性成長，預計 2030 年將達到 1,930 億元人民幣的規模。阿里巴巴雲端業務的營收成長持續超乎預期，主要受惠於 AI 帶來的連鎖效應。公司基於 AI 方向進行的大模型能力增強，已將客服和大資料庫進行大模型化增強或產品重構。

券商研究指出，未來雲端將被大模型重構，傳統的 SaaS、PaaS 服務可能將被 MaaS（Model as a Service）和 Agent 服務取代。這對所有雲端廠商都是一項挑戰，而阿里巴巴的技術閉源策略，將使其技術差異化更加突出，從而保持高毛利和高收入。

團購、閃購與雲端三路並進

阿里巴巴的閃購業務不僅自身表現出色，更將反哺主站，帶動用戶活躍度及廣告收入的成長。公司從近期 GMV 的成長中看到了即時零售的協同效應，未來不排除發布超級 APP 的可能性，以整合各類業務並實現相互引流，打造一個全面性的消費平台。