大量科技1-8月營收已超越去年全年 今起遭處置每5分鐘撮合一盤

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-10 09:17

PCB 及半導體設備廠大量科技 (3167-TW) 今 (10) 日起至 23 日遭列爲處置個股，將每 5 分鐘撮合一次。大量科技在受惠一般讚孔機高階 CCD 背鑽機、成機及邊緣塗佈機出貨順，8 月營收以 4.82 億元改寫歷史單月新高，月增 6.33%，年增 1.13 倍。

大量科技董事長王作京。(鉅亨網記者張欽發攝)

大量科技 1-8 月營收 30.5 億元，已經超越 2024 年全年營收，年增 1.28 倍。

大量科技 2025 年 7 月稅後純益 7100 萬元，年增 1320%，每股純益 0.8 元，加計上半年稅後純益 2.65 億元後爲 3.36 億元，稅後賺每股純益 3.81 元。大量科技先前法說會預估下半年營運將優於上半年。

產品涵蓋 PCB 及半導體設備的大量科技，2025 年第二季營收 12.71 億元，毛利率 38.86%，季增 4.58 個百分點，年增 10.35 個百分點，第二季稅後純益 1.75 億元，季增 94.63%，年增 5.85 倍，創 12 季以來新高，每股純益 1.99 元。大量科技 2025 年上半年營收 21.14 億元，毛利率 37.03%，年增 13.79 個百分點，稅後純益 2.65 億元，年增 26.88 倍，每股純益 3.01 元。

同時，大量科技已完成發行 5 億元面額無擔保可轉換公司債 (CB) 完成募集 5.45 億元，大量科技的的這筆無擔保可轉換公司債轉換價爲 170 元，轉換溢價率爲 108.4%，大量科技的此一 CB 發行案其中 2.5 億元將償還銀行借款，2.95 億元將用於充實營運資金。

大量科技總經理簡禎祈指出，下半年大量科技的接單滿載，且在南京廠擴廠預估在第三或第四季投產有利情況下，預估 2025 下半年營運將優於上半年，2026 年更優於今年。

產品涵蓋 PCB 及半導體設備的大量科技，2025 年上半年營收 21.14 億元，就營收結構來看，90% 爲 PCB 設備，包括一般鑽孔機高階 CCD 背鑽機、成機及邊緣塗佈機，PCB 設備出貨 50% 爲一般鑽孔機、45% 爲高階鑽孔機，5% 邊緣塗佈機。PCB 設備因具有自行開發的深度自控設備，與德國設備等級相同，簡禎祈指出，大量鑽孔機以銷售中國大陸市場爲主，台灣及泰國銷售也在成長中，其他來自中國大陸的競爭同業在短時間恐難以超越。