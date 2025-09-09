企業申請IPO常漏掉這步！ 勞資會議5大地雷曝光：未達法定人數、合併召開都NG

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-09 15:37

‌



企業在初次申請上市（櫃）前，須向勞動部函報最近一年內召開 4 次勞資會議的相關文件，經審查確認後，作為向證交所及櫃買中心提出初次上市 (櫃) 申請的必要文件之一。勞動部勞動關係司長王厚偉指出，勞資會議一年內只要召開 4 次，花費雖不高，但貢獻很大，尤其對公司申請 IPO 的「CP」值很高。為協助企業順利召開勞資會議，勞動部特舉出五大常見 NG 狀況，最常見是人數不足。



依《勞動基準法》及相關規定，企業不論規模大小都應成立並定期召開勞資會議。王厚偉表示，為使企業能充分了解法規要求，確保勞資會議召開適法性，特別整理出審查實務中常見錯誤樣態，提醒各企業應注意及配合辦理：

企業IPO常漏掉這步！ 勞資會議5大地雷曝光：未達法定人數、合併召開都NG。（鉅亨網資料照）

一、會議召開未達法定人數

勞資會議須有勞資雙方代表各過半數之出席，始得成會，且代理者不得列入出席及決議代表人數之計算，如事業單位召開勞資會議未達勞資雙方代表各過半數出席，即屬未成會，須再行召開合法之勞資會議，始符規定。



二、事業單位與 30 人以上的事業場所合併召開勞資會議

事業單位若設有 30 人以上的事業場所（如分公司、廠房、分區辦公室），應注意事業單位與事業場所均應各自分別召開勞資會議，即總公司和 30 人以上的分公司不得合併舉辦勞資會議，或 30 人以上的分公司也不能共同合併辦理勞資會議。此外，事業單位 (母公司) 也不能採取與子公司合併共同舉辦勞資會議方式。

三、勞資代表名單未完成備查程序

事業單位依法選舉或派任勞資會議代表後，以及代表因故遞補、補選或改派而有變更時，其勞資代表名單應報請當地主管機關備查。此為法定必要程序，提醒事業單位應確實執行。勞動部表示，有發現事業單位所送勞資會議紀錄出席代表與備查名單未符，經瞭解係因遞補、補選或改派後，未將異動名單報請當地主管機關備查。

四、會議通知期間未達 7 日

勞資會議之通知，應於會議 7 日前發出，會議之提案應於會議 3 日前分送各代表，以給予與會代表充足時間準備相關議案及徵詢勞工意見；又民法第 120 條規定，以日期定期間者，其始日不算入，因此開會通知期間計算，應自通知之翌日起算至開會前 1 日，算足所定期間。例如：事業單位勞資會議開會通知於本 (114) 年 9 月 9 日發送，自 9 月 10 日起算至 9 月 16 日為 7 日之通知期間，會議時間應訂於 9 月 17 日或之後的日期。

五、視訊會議未有電子紀錄保存 鑑於近年許多事業單位採行視訊會議召開勞資會議方式，較為便捷，惟提醒事業單位應妥善留存可資證明與會者身份及出席事實之電子紀錄（如線上簽到、系統登入紀錄、線上會議截圖等），以作為會議合法召開之佐證。