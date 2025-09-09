鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-09 12:38

‌



搭10月連假利多！台彩史上最長加碼 中秋狂撒4.5億獎金連開24期不間斷。（鉅亨網記者張韶雯攝）

本次加碼活動自 9 月 15 日起陸續展開，涵蓋「大樂透」、「3 星彩」、「4 星彩」、「BINGO BINGO 賓果賓果」及「39 樂合彩」五款遊戲。其中「3 星彩」、「4 星彩」及「39 樂合彩」加碼期數達 24 期，創下歷年最長紀錄。

‌



最受歡迎的「大樂透」自 9 月 16 日起加開「100 組 100 萬元」促銷獎項，民眾只要彩券號碼完全對中任一組加開的 6 個號碼（01 至 49 號），即可獲得 100 萬元獎金。若同一組號碼有多注中獎，獎金將平均分配；若未全數開出，剩餘組數將於後續期數加開，活動至 10 月 31 日止。加碼期間，民眾有機會同時中億元頭獎與百萬加碼獎，雙重中獎機會不容錯過。

「3 星彩」與「4 星彩」則自 9 月 15 日至 10 月 11 日連續 24 期壹獎獎金翻倍，「3 星彩」壹獎由 5 千元提高至 1 萬元，「4 星彩」壹獎由 5 萬元提高至 10 萬元，吸引喜愛短期投注的民眾參與。

每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO 賓果賓果」，自 9 月 27 日至 10 月 12 日連續 16 天加碼「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」三種玩法。「超級獎號」單注獎金由 1,200 元提升至 1,500 元，「猜大小」與「猜單雙」的獎金倍數也由 6 倍提高至 7 倍，提升中獎吸引力。

「39 樂合彩」則自 9 月 29 日至 10 月 25 日連續 24 期「二合」玩法單注獎金由 1,125 元提高至 1,500 元，同樣創下該遊戲史上最長加碼期數。