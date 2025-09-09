鉅亨網新聞中心 2025-09-09 15:22

‌



小型包裝公司 Eightco Holdings(OCTO-US)周一 (8 日) 盤中股價一度飆漲逾 5600%，最終收盤漲幅高達 3008.97%。這場暴漲的導火線，來自於公司董事會層級的重大人事調整。

小包裝廠Eightco股價何以狂噴3008%？吞了AI+加密貨幣轉骨藥。(圖:shutterstock)

該公司宣布，華爾街知名科技分析師、Wedbush 證券全球科技研究主管丹 · 艾夫斯 (Dan Ives) 出任公司董事長。

‌



艾夫斯在全球資本市場具有極高知名度，被視為科技股領域最具影響力的聲音之一。他長期涵蓋蘋果、微軟、特斯拉等核心科技企業，市場觀點常成為投資人的重要參考。

同時，他也在 2024 年推出了以人工智慧為核心主題的 ETF，並公開表示未來兩至三年科技股將進入新一輪大牛市。

這樣一位在華爾街擁有廣泛影響力、並且與科技和 AI 概念高度綁定的人物加入 Eightco，被市場解讀為公司戰略升級與價值重估的強烈訊號，迅速點燃了投資者的熱情與想像空間。

除了高層的人事變動，該公司也宣布將加入所謂的「加蜜貨幣金庫股」（Crypto Treasury Stock）行列，計劃以 Worldcoin（WLD） 作為核心資產建立企業金庫策略。

Worldcoin 是由 OpenAI 執行長 Sam Altman 主導的全球加蜜項目，透過虹膜掃描進行生物辨識認證，確保每位用戶只能領取一次代幣。用戶註冊成功後不僅可獲得獨一無二的數位身份，還能免費領取 WLD 代幣。該計畫的願景是推動全球範圍內的普惠金融與數位經濟發展，儘管其虹膜採集方式也引發了隱私與安全的爭議。

為落實這項策略，Eightco 透過私募方式以 每股 1.46 美元 的價格發行 1.7 億股，預計融資 2.5 億美元。同時，全球最大的以太坊金庫之一 BitMine Immersion 也以相同價格認購 1,369 萬股，投資金額約 2,000 萬美元。公司也暗示，未來不排除將以太坊等其他主流加蜜納入儲備體系。

華爾街名人效應與加密敘事的結合，使 Eightco 從一家以包裝與電商庫存管理為主的小型企業，迅速轉型為緊密結合加密資產與人工智慧的新概念公司，瞬間完成了「從邊緣公司到資本寵兒」的華麗轉身。

但這種暴漲模式並非個例。就在同一天，另一家小公司 Forward Industries(FORD-US) 也宣布將建立 Solana 財庫，股價一度飆漲 95%，收盤漲幅也將近 60%。