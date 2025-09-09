連15年世界第一！中國製造霸主地位難撼 工信部：8兆元增量貢獻全球30%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-09 13:37

中國國務院新聞辦公室今 (9) 日舉行「高品質完成『十四五』規劃」系列主題新聞記者會，工信部部長李樂成指出，中國製造業增加值佔全球比重已接近 30%，總體規模連 15 年保持全球第一。

（圖：Shutterstock）

李樂成表示，「十四五」以來，工業和資訊化系統推動新型工業化持續走深走實，並取得新的歷史性成就。「十四五」期間，中國工業增加值從 31.3 兆元 (人民幣，下同) 成長到 40.5 兆元，製造業從 26.6 兆元增長到 33.6 兆元，整個「十四五」期間製造業增加值增量預計達到 8 兆元，對全球製造業增長貢獻率超過 30%，中國製造業整體規模連 15 年維持全球第一，製造業門類體系完整優勢更為明顯，在全球 504 種主要工業產品中，中國大多數產品產量居世界第一。

5 年來，中國創新投入穩定提升，規模以上製造業企業研發經費佔營業收入比重超過 1.6%，570 多家工業企業入圍全球研發投入 2500 強。先進製造加速壯大，產業結構更優化。

此外，產業升級步伐加快，中國裝備製造業及高技術製造業增加值分別年均成長 7.9% 及 8.7%，佔規模以上工業比重分別提升至 34.6% 及 16.3%。

中國新能源汽車產銷售也連 10 年維持全球第一，去年產量突破 1300 萬輛；造船業國際市佔率持續全球領先。產業含「綠」量也持續提升，國家級綠色工廠達到 6430 家，規模以上工業單位增加值能耗不斷降低。

在「十四五」期間，中國建成全球最大、涵蓋最廣的網路基礎設施，5G 基地台達到 459.8 萬個，5G 應用在礦山、港口、工廠等遍地開花，重點工業互聯網平台設備連接數超過了 1 億台，建成 3.5 萬多家基礎級、230 多家卓越級智能工廠，中國工業機器人新增裝置量佔全球的比重亦超過 50%。

李樂成還說，中國堅持高端化、智慧化、綠色化、融合化方向，推動傳統產業轉型升級，讓「老樹發新芽」「老廠煥新顏」。

自「十四五」以來，支持的 46 個城市開展新型技術改造城市試點，累計建成了 230 多家卓越級智慧工廠和 1260 家 5G 工廠。