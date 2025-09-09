鉅亨網新聞中心 2025-09-09 11:25

英國倫敦地鐵工人 9 月 7 日起，展開為 5 天罷工，大批通勤者被迫尋找替代路線，導致倫敦交通局（TfL）官網因訪問量過大而一度崩潰。

倫敦地鐵罷工5天 通勤族崩潰！交通大亂、Uber漲價狠撈一筆。（圖：REUTERS/TPG）

倫敦地鐵罷工期間，TFL 部分服務維持。其中，伊利沙白線（Elizabeth Line）運營到希斯路機場（Heathrow Airport）的列車，地面部份將正常運行，但部份車站暫停。

TfL 的線上出行規劃工具和手機應用程式「TfL Go」因查詢過載而癱瘓，用戶頻頻收到錯誤訊息。交通部門預計，週二將是擁擠和出行受阻的高峰日，因為週一和週五通常仍有不少倫敦人選擇在家工作。

此外，輕軌（DLR）列車因另一場爭議也將在周二和周四停駛。

受需求激增影響，叫車平台 Uber 提醒旅客注意價格上漲。數據顯示，部分市中心 5 英里左右的行程費用高達 50 英鎊，遠高於平時。

工會組織「英國鐵路、海事和運輸工人全國聯盟」（RMT）表示，由於薪酬、輪班模式的安排未達共識，觸發此波行動。工會強調，不是以行動索要巨額金錢，而是由於疲勞和極端的輪班問題，影響了工人的健康和福祉。

倫敦交通局（Transport for London）表示，減少合約規定每週工作 35 小時「既不切實際，也負擔不起」，強調交通局致力解決爭端，並已提出員工加薪 3.4％。