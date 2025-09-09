鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至24.77元，預估目標價為825元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2025年EPS預估：中位數由24.19元上修至24.77元，其中最高估值33.61元，最低估值21.61元，預估目標價為825元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值33.61(33.61)45.8557.1
最低值21.61(21.61)36.4240.98
平均值25.58(25.29)40.5347.13
中位數24.77(24.19)39.7746.97

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值23,262,00029,833,23034,653,890
最低值21,390,00025,575,57028,569,980
平均值21,992,15027,682,64031,661,210
中位數21,737,99027,384,00031,214,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.2314.2814.6813.12
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,778,90912,712,62913,856,99114,257,907

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

