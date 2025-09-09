鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至24.77元，預估目標價為825元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2025年EPS預估：中位數由24.19元上修至24.77元，其中最高估值33.61元，最低估值21.61元，預估目標價為825元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|33.61(33.61)
|45.85
|57.1
|最低值
|21.61(21.61)
|36.42
|40.98
|平均值
|25.58(25.29)
|40.53
|47.13
|中位數
|24.77(24.19)
|39.77
|46.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23,262,000
|29,833,230
|34,653,890
|最低值
|21,390,000
|25,575,570
|28,569,980
|平均值
|21,992,150
|27,682,640
|31,661,210
|中位數
|21,737,990
|27,384,000
|31,214,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.23
|14.28
|14.68
|13.12
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,778,909
|12,712,629
|13,856,991
|14,257,907
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
