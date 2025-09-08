台版黃金穩定幣上路？臺銀攜手8銀行試水黃金代幣化 年底前揭曉答案

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-08 20:09

‌



在全球掀起黃金穩定幣與 RWA（現實世界資產）代幣化熱潮之際，台灣金融業也邁出歷史性一步。臺灣銀行於 8 月 22 日宣布，正式啟動「貴金屬業務運用 RWA 代幣化技術跨行應用聯合實證」專案，這是國內金融機構針對貴金屬進行的大型 RWA 代幣化實證計畫，該專案預計於今年底提出具體的代幣發行架構、業務模式及相關建議。

黃金穩定幣現蹤？臺銀攜手8銀行啟動RWA代幣化實證專案 年底前發表成果。（圖: shutterstock)

臺銀指出，該專案由臺灣銀行提案，攜手土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商業儲蓄銀行、臺灣中小企業銀行、永豐銀行、中國信託商業銀行及將來銀行等八家金融機構，透過金融科技創新園區（FinTechSpace）的聯合自主實證機制，共同探索區塊鏈技術在貴金屬業務的創新應用。

‌



此次實證專案有別於國際潮流多聚焦於無形金融資產代幣化，臺灣銀行選擇以貴金屬有形資產作為主題，特別研究運用智能合約達成跨機構有形資產交付的服務模式，著重探索如何提升客戶服務、效率及降低成本，並評估實體分行服務與代幣化技術的整合可能性。九家參與銀行匯集了業務、法遵、數位金融、資訊及資安等跨部門專業人才，合計超過百位成員投入，顯示各家銀行對於金融科技創新的高度重視。

臺灣銀行創新實驗室主任盧建志表示，此次實證將委託區塊鏈技術廠商 BSOS（灣谷科技）進行技術支援，深入探討代幣發行的完整生命週期管理，包括鑄造、轉讓、提領、銷毀等環節，透過跨行合作累積的實證經驗，將協助建立產業標準與最佳實務指引，為我國金融業在虛擬資產領域的發展奠定堅實基礎。