8 月 1 日，香港《穩定幣條例》正式生效，標誌著全球首個全面穩定幣監管框架落實，新規要求發行機構必須持有 100% 法幣儲備，但禁止向用戶支付利息，這項限制引發市場對大量穩定幣資金如何擺脫「閒置狀態」的思考。

穩定幣找到「生息」心臟！香港RWA基金 打開千億收益賽道（圖：Shutterstock）

金洲資管主席漆名楊指出，穩定幣與 RWA(真實世界資產代幣化) 存在天然互補性，穩定幣需要底層收益資產，而 RWA 能提供真實直接資產的收益，為穩定幣裝上「生息心臟」。

就在上週，加密貨幣交易所 KuCoin 與 AlloyX 合作，將華夏基金 (香港) 發行的「美元數位貨幣市場基金」代幣化為 RYT 並納入信用抵押系統。用戶持有 RYT 代幣，既能申請交易信用額度，又能獲得底層貨幣基金的收益，解決了穩定幣閒置資金生息和資產流動性兩大痛點。

目前，類似 Token 化公債基金市值已達 74 億美元，2025 年激增 80%，成為穩定幣持有者逐利新選擇。

香港在 RWA 領域加速佈局。8 月 7 日，香港 WEB3.0 標準化協會上線 RWA 註冊登記平台，同步立項三個關鍵標準，打通「數據 - 資產 - 金融」環節，將太陽能項目、充電樁等實體資產轉化為可融資、可流通的代幣。

今年 6 月發布的《數位資產發展政策宣言 2.0》曾 35 次提及「代幣化」，將 RWA 列為重點發展方向，財政司推動代幣化政府債券發行常規化，探索多元資產上鍊。

不過，RWA 規模化面臨挑戰。摩根大通出具報告警告，全球 RWA 代幣化規模僅約 250 億美元，傳統金融機構參與度不足，且部分代幣化資產缺乏實際所有權保障。