東海岸將開3處陸域風場？經濟部滅火：台亞風能未取得地方共識前 不會同意

媒體報導台亞風能計畫在東海岸開發 3 處陸域風場，因涉及景觀、噪音、環敏區域等環境議題，於環評蒐集意見階段，引發地方反彈。經濟部今（8）日強調依法嚴格把關陸域風場設置，台亞風能開發案未取得地方共識、釋疑生態影響前，經濟部不會同意開發。



經濟部表示，目前已依法嚴格把關陸域風電設置，所有開發案都須依環評法規辦理環境影響評估及取得地方政府同意，再由經濟部正式轉送環境部進行實質審查，期間會公告環說書摘要並舉辦公開會議。目前台亞風能 3 處案場仍處在環評程序之籌備階段，尚未提出電業開發程序。



經濟部進一步說明，國內既有陸域風電皆符合環評及電業申設程序，並未對環境與生態造成重大影響，環境部亦已加嚴陸域風電實施環評標準，陸域風機與建築物距 500 公尺內即須辦理環評，並依噪音管制法訂定噪音管制標準，日間不得超過 50 分貝及夜間不得超過 40 分貝，確保風電發展與地方、環境兼顧。