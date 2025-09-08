鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-08 15:50

據《Yahoo 財經》報導，當前服裝界最火爆的潮流，莫過於許多美國人衣櫃裡的必備單品——牛仔布 (丹寧)(denim)。

在美國牛仔褲如何引領零售市場新一波「文化占領」？(圖:shutterstock)

從各大零售商的業績報告到市場分析師的觀察，無不指出牛仔布正經歷一個「正流行」的時刻，成為零售界最受歡迎的商品。

品牌與市場的熱烈響應

布萊恩大學行銷學教授 Sharmin Attaran 指出：「牛仔布正流行，零售商不僅僅是追隨這股潮流，更是在推波助瀾」。

這股牛仔布熱潮的興起，部分歸功於品牌們極具影響力的行銷活動。今年夏天，美國鷹與女演員 Sydney Sweeney 合作的廣告活動引發了廣泛討論，其核心標語「Sydney Sweeney 擁有很棒的牛仔褲」在短短六周內獲得了 400 億次的印象數。

美國鷹執行長 Jay Schottenstein 向投資者表示，這次活動不僅帶來了「破紀錄的新客戶獲取和品牌知名度」，更橫跨了各年齡層和性別。在這些強勁業績的推動下，美國鷹的股價在財報發布後飆升近 40%。

無獨有偶，Gap 在兩周前推出了一項主打千禧年懷舊情感的廣告活動，由少女流行團體 Katseye 隨著 2003 年的歌曲「Milkshake」跳舞。該廣告在 YouTube 上已累積超過 1600 萬次的觀看次數。

Gap 執行長 Richard Dickson 在接受 Yahoo Finance 採訪時表示，這場活動獲得了「破紀錄」的反響，並稱其「不僅是文化對話，更是一種文化占領」，體現了時尚與娛樂的結合。H2 Marketing Group 的創辦人兼執行長 Hillary Herskowitz 更是讚揚 Gap「表現出色，回歸了他們擁抱舞蹈的根源，這正是我們所熟知的他們」。

牛仔布復興的深層原因

這波牛仔布的復興並非偶然，而是反映了服裝零售業對消費品味轉變的快速適應。Sharmin Attaran 教授解釋說，在經歷了一段較為緩慢的時期後，人們對舒適度的期待被重新設定，而現在大家也陸續重返辦公室、教室和社交場所。她認為：「牛仔布的歸來是一種讓自己看起來整齊得體的方式」。

此外，疫情前流行的緊身牛仔褲潮流已逐漸退去，取而代之的是寬鬆、闊腿剪裁的興起。SW Retail Advisors 的總裁 Stacey Widlitz 強調：「如果有人認為牛仔布已死，因為彈性褲讓我們變得太懶惰、太舒適，那他們就錯了。牛仔布全面歸來，捲土重來」。

與牛仔布熱潮形成鮮明對比的是，運動休閒服飾 (athleisure) 作為服裝成長領域正在退卻。這一逆轉最明顯的例子是 Lululemon (LULU) 的股價，該公司在下調年度利潤預期後，股價在一天內下跌近 20%，創下六年來的最低點。

零售商們也觀察到了這一趨勢。Gap 執行長 Dickson 指出，除了寬鬆牛仔褲，其他「易於穿脫的款式」也表現強勁，這與緊身牛仔褲恰好相反。Kohl"s 的臨時執行長 Michael Bender 形容牛仔布的發展「很有趣」，特別是「任何寬鬆、闊腿等特點的牛仔布」都顯示出強勁的表現。

Target (TGT-US) 在最近的季度報告中，女性牛仔布的同店銷售額增長了 28%，執行副總裁 Richard Gomez 表示，這得益於「新款式、新輪廓、新水洗」的推動，並強調公司仍致力於「以實惠的價格提供新穎商品」。

市場趨勢與未來展望

展望未來幾年，美國牛仔布牛仔褲市場預計將以中個位數增長。這與 2019 年至 2024 年間的低個位數增長形成對比，當時的總銷售額介於 200 億至 220 億美元之間。

Levi Strauss 的財務長 Harmit Singh 在高盛會議上表示，全球牛仔布市場是一個價值 1000 億美元的巨大商機。該公司設定了每年達到 100 億美元銷售額的長期目標，而最近一個季度的銷售額為 14.5 億美元。