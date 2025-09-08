〈陸股盤後〉中國8月出口成長4.4% 不如預期 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-08 16:30

中國股市三大指數周一（8 日）收盤漲跌互見，中國 8 月以美元計價出口年增 4.4%，海外需求減弱，價格下跌，導致出口額下降，中國 8 月出口成長不如預期。

中國8月出口成長4.4%，不如預期，三大指數漲跌互見。（圖：Shutterstock）

滬指周一收盤漲 0.38% 報 3,826.84 點，深證成指漲 0.61% 報 12,666.84 點，創業板指跌 0.84% 報 2,933.25 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.4634 兆元。

金融類股疲弱，農業、醫療保健、汽車、媒體、鋼鐵、房地產族群拉升。

據《彭博》報導，中國海關總署周一宣布，8 月出口較一年前攀升 4.4%，升幅不如經濟學家原估的 5.5%。進口上升 1.3%。

8 月進出口達到人民幣 3.87 兆元，成長 3.5%。其中，出口 2.3 兆元，增長 4.8%，進口 1.57 兆元，成長 1.7%。

今年前 8 個月，貨物貿易延續平穩增長態勢，進出口總值人民幣 29.57 兆元，年增 3.5%。其中，中國對共建「一帶一路」國家進出口 15.3 兆元，成長 5.4%，佔進出口總值 51.7%。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年前 8 個月，進出口累計增速較上半年加快 0.6 個百分點，其中 8 月當月出口、進口均增長，已連續 3 個月實現雙增長。面對嚴峻複雜的外部環境，外貿韌性持續彰顯，活力不斷釋放。

今年美國總統川普的關稅措施大幅削減了美國的直接需求，中國的貿易格局出現明顯變化，中國的企業紛紛尋求替代市場，或選擇間接向美國出口產品。