鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lincoln Electric Holdings, Inc.LECO-US的目標價調升至275元，幅度約4.76%
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)提出目標價估值：中位數由262.5元上修至275元，調升幅度4.76%。其中最高估值280元，最低估值189元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Lincoln Electric Holdings, Inc.評價：積極樂觀7位、保持中立5位、保守悲觀2位。
Lincoln Electric Holdings, Inc.今(5日)收盤價為243.98元。近5日股價下跌4.76%，標普指數上漲0%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
