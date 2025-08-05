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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)EPS預估上修至9.75元，預估目標價為255.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.6元上修至9.75元，其中最高估值9.89元，最低估值8.95元，預估目標價為255.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.89(9.89)11.412.2512.23
最低值8.95(8.95)9.539.9812.23
平均值9.56(9.49)10.5211.3412.23
中位數9.75(9.6)10.6311.5712.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值42.90億46.10億47.41億49.13億
最低值41.03億42.12億43.23億49.13億
平均值42.08億44.41億46.14億49.13億
中位數42.14億44.54億46.96億49.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.424.608.049.378.15
營業收入26.57億32.32億37.60億41.86億40.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLECO

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