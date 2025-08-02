鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lincoln Electric Holdings, Inc.LECO-US的目標價調升至255元，幅度約8.28%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)提出目標價估值：中位數由235.5元上修至255元，調升幅度8.28%。其中最高估值290元，最低估值180元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Lincoln Electric Holdings, Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Lincoln Electric Holdings, Inc.今(2日)收盤價為241.1075元。近5日股價上漲8.28%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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