鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lincoln Electric Holdings, Inc.LECO-US的目標價調升至255元，幅度約5.15%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)提出目標價估值：中位數由242.5元上修至255元，調升幅度5.15%。其中最高估值280元，最低估值180元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Lincoln Electric Holdings, Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀2位。
Lincoln Electric Holdings, Inc.今(5日)收盤價為246.25元。近5日股價上漲5.15%，標普指數下跌0.94%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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