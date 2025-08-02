鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)EPS預估上修至9.6元，預估目標價為242.50元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.2元上修至9.6元，其中最高估值9.89元，最低估值8.95元，預估目標價為242.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.89(9.89)
|11.4
|12.25
|12.23
|最低值
|8.95(8.95)
|9.53
|9.98
|12.23
|平均值
|9.48(9.26)
|10.46
|11.34
|12.23
|中位數
|9.6(9.2)
|10.63
|11.57
|12.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|42.90億
|46.10億
|47.41億
|49.13億
|最低值
|41.03億
|42.12億
|43.23億
|49.13億
|平均值
|41.90億
|44.20億
|46.14億
|49.13億
|中位數
|41.91億
|44.40億
|46.96億
|49.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.42
|4.60
|8.04
|9.37
|8.15
|營業收入
|26.57億
|32.32億
|37.60億
|41.86億
|40.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Lincoln Electric Holdings, Inc.(LECO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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