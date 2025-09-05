search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Samsara Inc - Class A(IOT-US)EPS預估上修至0.46元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Samsara Inc - Class A(IOT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.41元上修至0.46元，其中最高估值0.49元，最低估值0.39元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.49(0.43)0.610.78
最低值0.39(0.39)0.460.55
平均值0.44(0.41)0.540.7
中位數0.46(0.41)0.540.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值15.86億19.38億23.63億
最低值15.46億18.44億21.66億
平均值15.67億18.98億22.86億
中位數15.76億18.97億22.85億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.44-0.70-0.48-0.54-0.28
營業收入2.50億4.28億6.53億9.37億12.49億

詳細資訊請看美股內頁：
Samsara Inc - Class A(IOT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

