鉅亨速報 - Factset 最新調查：Samsara Inc - Class A(IOT-US)EPS預估上修至0.46元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Samsara Inc - Class A(IOT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.41元上修至0.46元，其中最高估值0.49元，最低估值0.39元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.49(0.43)
|0.61
|0.78
|最低值
|0.39(0.39)
|0.46
|0.55
|平均值
|0.44(0.41)
|0.54
|0.7
|中位數
|0.46(0.41)
|0.54
|0.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.86億
|19.38億
|23.63億
|最低值
|15.46億
|18.44億
|21.66億
|平均值
|15.67億
|18.98億
|22.86億
|中位數
|15.76億
|18.97億
|22.85億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.44
|-0.70
|-0.48
|-0.54
|-0.28
|營業收入
|2.50億
|4.28億
|6.53億
|9.37億
|12.49億
詳細資訊請看美股內頁：
Samsara Inc - Class A(IOT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
