A+H模式強勢崛起！港交所陳翊庭：中國科技爆發引領全球資本回流
鉅亨網編譯陳韋廷
2025 年香港交易所未來科技高峰會今 (5) 日在香江盛大舉行，港交所行政總裁陳翊庭在致詞中回顧過去一年，感慨港交所見證中國科技力量的集中爆發與全球投資熱情重回港股市場。
今年上半年，港股市場表現卓越，現貨、衍生產品市場及滬深港通的成交量均創下歷年新高，新股市場融資額更重回全球交易所榜首。
陳翊庭指出，近期不少國際長線資金積極參與科創公司新股認購，充分展現外資對中國科技創新的濃厚興趣。香港交易所未來將持續改善制度安排，以滿足企業和投資者多元需求。
過去一年，中國科技產業突破顯著。以 AI 為例，中國科創企業在技術、成本效率與應用落地方面優勢獨特，從「跟跑」邁向「領先」。許多企業在機器人、自動駕駛、半導體、新能源、生技等前沿領域取得重要突破，新質生產力爆發，增強了全球投資者對投資中國的信心。
今年以來，新股發行規模大幅成長，截至 8 月底融資額達 1345 億港元，較 2024 年同期成長近六倍，遠超全球新股融資額年增幅。「A+H」上市模式表現突出，今年上半年相關企業集資額占同期總融資額七成，反映 A 股與港股連動強勁。
此外，海外投資人參與新股認購熱情也明顯提升，香港交易所上市科正在處理的上市申請件數超過 200 家，近半為科技企業。
今年迄今，企業上市後再融資發行亦強勁成長，截至 8 月底港股再融資總額高達 3580 億港元，是同期新股市場募款金額兩倍以上，其中近四成來自科技企業，許多大型科技企業及高新科技企業透過再融資獲得發展資金，體現全球投資人對科技類長期看好。
港交所近年來積極優化上市制度。今年 5 月推出「科企專線」，為 18C 特專科技公司及 18A 生物科技公司提供一站式上市諮詢服務，由專業團隊主導，提升溝通效率與透明度。
港交所還優化制度允許相關企業保密遞交上市申請。截至 8 月底，正在處理的 18A 生物科技公司上市申請有 24 家，12 家特專科技企業透過 18C 章節公開遞交上市申請。此外，港交所已完成新股定價機制與公開市場要求優化改革，放寬公眾持股比例要求，提升法人參與度，增強市場定價合理性與透明度，降低股價波動機率。
延伸閱讀
- 川普兩子投資的American Bitcoin那斯達克掛牌 家族加密貨幣版圖擴張
- 宇樹科技Q4提IPO申請！港股機器人概念股應聲漲 相關ETF也狂吸金 微創機器人飆逾12%
- Klarna重啟美國IPO 最高擬籌資12.7億美元
- 中國「國民神車」奇瑞港股IPO在即！有望成2025汽車最大上市案例
下一篇