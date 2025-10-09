「安」心放假去！國安基金不退場 考量3隻黑天鵝：關稅未定、資產風險及地緣政治
鉅亨網記者張韶雯 台北
財政部今（9）日召開國家金融安定基金（國安基金）第 126 次例行委員會議，針對近期複雜的國內外政經情勢進行深入評估後，拍板決議「繼續執行安定市場任務」，國安基金維持不退場。這意味著自今年初因全球市場劇烈震盪而重啟的第 9 次護盤任務，已持續超過半年，至今累計已護盤達 184 天。
國安基金的設置目的，是依據《國家金融安定基金設置及管理條例》，在國內外發生重大事件、導致資本市場失序時，動用最高 5,000 億元的專款，以維護市場秩序與投資人信心。它被視為是台股面對非理性拋售時的「定海神針」，其進場與否，牽動著數百萬股民的心理預期。
回顧本次護盤的起點，基金是在 2025 年 4 月 9 日正式進場。當時，全球股市正因地緣政治衝突升溫以及主要貿易國之間關稅政策的突變，引發了連鎖性的恐慌性拋售，臺股面臨巨大壓力。國安基金委員會緊急授權進場，主要便是為市場注入一股安定力量，阻止非理性的恐慌性賣壓擴散。
雖然台股隨後受惠於 AI 晶片拉貨潮與科技業旺季效應，指數迅速回穩，本次護盤多數時間處於「待命」狀態，實際投入金額相較於前幾次護盤（如 2022 年史上最長 275 天護盤期間投入 545 億元）相對保守，但其「不退場」的宣示意義，對穩定大型機構投資者和散戶信心至關重要。
財政部表示，本次會議決議繼續護盤，主要考量因素，與國內的基本面表現無關，而是國際上難以預測的黑天鵝事件，如台美對等關稅談判及 232 條款調查相關結果尚未底定，其後續對於全球供應鏈重組及產業衝擊的效應，需審慎應對；國際資金流動與金融資產風險：全球仍處於相對寬鬆的貨幣環境，資金追逐金融資產導致資產價格上漲，但同時也伴隨著全球債務膨脹和通膨壓力；地緣政治衝突，如俄烏戰爭、中東衝突等高風險區的地緣政治不確定性因素仍存，隨時可能引爆市場系統性風險。
