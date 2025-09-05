鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-09-05 15:00

輝達 (NVDA-US) 宣布，已與其投資的人工智慧雲端服務供應商 Lambda 達成一項總值高達 15 億美元的 GPU 伺服器租賃協議，雙方關係從供應商與投資者擴展至最大客戶，加速 AI 雲端市場成長。

從投資者變最大客戶！輝達與Lambda簽15億美元GPU租賃合約

這份合作案包括兩筆交易：一筆為期四年的 13 億美元合約，租賃 1 萬個搭載輝達 AI 晶片的 GPU 伺服器；另一筆為期未定的 2 億美元交易，租賃 8,000 個裝有輝達晶片的伺服器。

此舉不僅為即將啟動首次公開發行（IPO）的 Lambda 提供了強力的財務基礎，也將為輝達自身的研究團隊提供關鍵的算力支援，用於其新興的雲端運算業務 DGX Cloud。

輝達長期以來一直致力於扶持像 Lambda 和 CoreWeave 這樣願意採用其硬體生態系統的「小型雲端服務商」。相較於尋求自研 AI 晶片來降低依賴性的傳統雲端巨頭，這些新創公司更願意與輝達深度合作，甚至在其新技術（如新型光學網路）的開發階段就展開討論。

這種策略有助於輝達在長遠上鞏固其在 AI 晶片市場的主導地位，並擴大其晶片在雲端市場的滲透率。

Lambda 的商業模式與 CoreWeave 類似，主要透過租賃資料中心空間並部署輝達 GPU 伺服器來提供服務。除了輝達，其主要客戶還包括亞馬遜和微軟，但後者主要將 Lambda 的伺服器用於內部用途。

分析指出，此次與輝達的歷史性交易，將大幅提升 Lambda 的市場影響力，並有助於其吸引更多大型 AI 開發人員，如 OpenAI、Google 和 Anthropic。

這筆合作也反映出 AI 領域資本市場的獨特「內循環」模式：輝達同時身兼供應商、投資者和主要客戶多重角色，透過資金和租賃協議的雙向流動，加速新創公司的成長，同時確保其 GPU 產品在雲端市場中佔據有利位置。