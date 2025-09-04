search icon



盤中速報 - 深證成指下跌-498.79點至11973.2028點，跌幅4%

鉅亨網新聞中心


截至台北時間04日02:37，深證成指下跌498.79點（或4%），暫報11973.20點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.44%
  • 近 1 月：+13.47%
  • 近 3 月：+24.01%
  • 近 6 月：+17.11%
  • 今年以來：+19.75%

焦點個股


國家大基金持股概念領跌-6.67%。其中 賽微電子(300456-CN) 下跌 10.63% ; 通富微電(002156-CN) 下跌 10.01% ; 深南電路(002916-CN) 下跌 9.38% 。

F5G概念概念領跌-5.66%。其中 長芯博創(300548-CN) 下跌 12.57% ; 東田微(301183-CN) 下跌 10.82% ; 華工科技(000988-CN) 下跌 10% 。

文章標籤

陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指國家大基金持股F5G概念

