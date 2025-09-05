盤中速報 - 深證成指上漲242.18點至12360.8846點，漲幅2%
截至台北時間05日10:45，深證成指上漲242.18點（或2%），暫報12360.88點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.6%
- 近 1 月：+9.76%
- 近 3 月：+19.46%
- 近 6 月：+13.48%
- 今年以來：+16.36%
焦點個股
鈉離子電池概念領漲+4.54%。其中 欣旺達(300207-CN) 上漲 10.04% ; 天賜材料(002709-CN) 上漲 10.02% ; 多氟多(002407-CN) 上漲 9.99% 。
鈷概念領漲+3.59%。其中 道氏技術(300409-CN) 上漲 8.84% ; 贛鋒鋰業(002460-CN) 上漲 6.81% ; 當升科技(300073-CN) 上漲 6.11% 。
