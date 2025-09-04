鉅亨網新聞中心 2025-09-04 12:32

‌



根據上交所科創板 50 指數的編製規定，由於近期股價大漲，寒武紀 (688256-CN) 與中芯國際 (688981-CN) 的權重已超標，預計將面臨被動型基金的減持壓力。根據媒體報導與數據估算，追蹤科創 50 指數的基金，可能需在 9 月 15 日前出清超過 100 億元 (人民幣，下同) 規模的寒武紀持股。

科創板權重超標警報！寒武紀面臨百億賣壓 股價閃崩12%。(圖:shutterstock)

科創 50 指數規定，單一股票權重不得超過 10%，而截至 9 月 2 日，寒武紀的權重已高達 15.42%，中芯國際也達到 10.21%，雙雙超標。基金經理人為了符合指數規定，預計將被迫在短時間內調整持股比例。

‌



這項消息也可能已部分反映在市場上，寒武紀週四 (4 日) 股價下跌超過 12%，市值蒸發 700 億元。

科創 50 指數相關基金是寒武紀創新高的重要推手。寒武紀半年報顯示，華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金、易方達上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金分列寒武紀的第四、第五大股東，合計持股比例超過 4.7%。

儘管這項權重調整帶來短期利空，但市場分析師指出，此舉的影響並非絕對。若寒武紀與中芯國際的基本面足夠強勁，市場上的其他基金、機構或散戶資金仍有可能增持，以抵銷基金減持帶來的衝擊。

值得注意的是，寒武紀目前的本益比估值偏高，無論是以過去四季或預估的全年利潤計算，都處於高位，其未來發展仍存在較高的不確定性。

此外，市場上融資買入寒武紀的餘額龐大，一旦出現集中拋售，將可能加劇股價的波動。市場參與者需自行評估風險，做出審慎的投資決策。