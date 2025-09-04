鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-04 15:20

根據巴西 - 中國商業理事會 (CEBC) 最新發表的研究報告，巴西已成為中國在全球的第三大投資目的地。2024 年，中國對巴西的直接投資額達到 42 億美元，與 2023 年相比增加了一倍以上，顯示兩國外交關係日益緊密。

中國對巴西投資倍增 巴西躍升為全球第三大目的地(圖:shutterstock)

報告指出，這一增長趨勢與當前的地緣政治緊張局勢有關。隨著美國總統川普對中國和巴西的產品加徵嚴厲關稅，引發了貿易戰，中國企業開始將投資從美國轉向巴西等開發中經濟體。數據顯示，去年中國在美國的投資額降至 22 億美元的低點。

CEBC 研究的主要作者 Tulio Cariello 表示：「這是地緣政治緊張局勢下的一種趨勢」。

相較於 2015 年至 2019 年間平均每年 66 億美元的投資水位，目前的總投資額雖有所下降，但投資的廣度顯著擴大。過去的投資主要集中在少數大型能源項目，如輸電線路和海上油田；而現在，中國企業正以前所未有的規模投資於巴西創紀錄的 39 個項目，涵蓋更多元的產業。這一轉變使巴西在全球吸引中國資本的排名中，僅次于英國和匈牙利，從 2022 年和 2023 年的第九位大幅躍升。

此外，中國的投資不再局限於傳統的能源領域，而是擴展到電動汽車和外送服務等新興產業。例如，科技公司美團 (Meituan) 和滴滴 (Didi) 今年已進入巴西的外送市場。

巴西工業發展、創新、貿易和服務部秘書烏 Uallace Moreira 對此表示歡迎，他認為：「中國的到來是極好的，這將對巴西工業領域的其他公司產生競爭性衝擊」。他強調，巴西需要這些投資來發展本土的供應鏈。

儘管投資前景看好，中國企業在巴西的運營仍面臨諸多挑戰。Moreira 指出，許多中國在巴西設廠的公司，包括一些電動汽車製造商，仍依賴從中國進口零件進行最終組裝。這種投資模式對創造就業機會和促進本地供應鏈發展的貢獻有限，而供應鏈的完整性對經濟成長至關重要。