鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-08 19:05

‌



元大期貨（6023-TW）於 9 月正式啟動「歐遊期遇記」與「CME 元夢列車」雙重行銷專案，攜手歐洲期貨交易所（Eurex）與美國芝商所（CME），推廣小型 DAX、微型 DAX、標準藍籌 50、微型藍籌 50 等商品，並設計新戶回饋、交易抽獎、排行榜競賽等多元活動；此外，優化外期交易核心系統與異地備援建置，與遍及全球的 16 個交易所合作同步「升級」，提供多元商品與 24 小時交易服務。

元大期9月啟動歐、美雙線行銷 優化外期交易系統 與全球16交易所同步「升級」。（圖: shutterstock)）

2025 年全球市場波動加劇，成交量持續攀升。元大期貨認為，期貨交易講求速度與穩定，設備升級如「軍備」競賽，故逐年提高資訊資本支出，優化交易系統。

為推動數位轉型與科技強化，元大期已於 9 月完成外期交易核心系統升級與異地備援建置，升級後的新系統經多輪壓力測試，所有測試結果皆「超標」。核心功能同步升級，從下單、洗價到財務查詢與結帳流程效能顯著提升，為交易人帶來更快速流暢的操作體驗。