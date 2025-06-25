〈日月光股東會〉任SEMI全球主席 吳田玉：盼推動全球合作「廣結善緣」
鉅亨網記者魏志豪 高雄
日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 營運長吳田玉近日正式接任 SEMI 全球董事會主席。他表示，對於獲選一事以平常心看待，盼能為全球半導體產業貢獻心力，尤其在各國競合關係下，SEMI 將扮演全球半導體產業發展的重要平台，希望與大家「廣結善緣」。
吳田玉認為，自己當選主因有三，一是台灣地位提升，台灣在全球半導體產業中的戰略地位日益關鍵；二是 AI 驅動產業整合，AI 正從晶片走向系統級，牽涉到設備、材料與製造等整合需求，而封測業者也是該角色的代表之一。
三是現階段為多事之秋，合作變得越趨重要，SEMI 會員遍及美國、中國、台灣、日本、歐盟等，在全球競合與地緣關係變化下，SEMI 將持續扮演平台角色，推動產業跨領域合作。
談及 SEMI 未來的方向，吳田玉強調，SEMI 曾在台灣推動 3D IC 與矽光子聯盟，成效全球有目共睹，未來將持續針對新興趨勢成立更多策略聯盟，並表示，SEMI 會廣結善緣，積極與韓、日、中等地合作，因為機會是全世界的，不該侷限在單一市場。
另外，吳田玉補充，SEMI 屬全球性平台，具溝通協調作用，也是和各國溝通政策的橋樑，會積極回應各國政策；目前 SEMI 擁有超過 3,700 家會員，吳田玉也提到，未來若納入印度會員，會員家數將進一步成長，將為 SEMI 帶來更廣泛的全球視野。
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