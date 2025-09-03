馬雲間接持股！雲峰金融4400萬美元大舉買進1萬枚以太幣 加密貨幣成金融儲備新資產
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
香港雲鋒金融公司周二 (2 日) 宣布，公司董事會已批准在公開市場購買以太幣作為儲備資產。截至公告發布，該公司已在公開市場累計買進 1 萬枚以太幣，總投資成本(含費用及開支達 4400 萬美元，資金來源於集團內部現金儲備，所購以太幣在財務報表中被列為投資資產。
雲鋒金融董事會認為，將以太幣納入策略儲備資產，符合公司在 Web3 等前沿領域的佈局方向，能為現實世界資產 (RWA) 代幣化活動提供關鍵基礎設施支援。這項措施將推動集團在 Web3 領域的科技創新，實現金融與科技的深度融合，提升顧客服務體驗，並增強顧客金融自主權。
同時，雲鋒金融也將探索以太幣在保險業務中的潛在應用模式，以及適配 Web3 的創新業務場景。此外，持有有助於優化資產結構，降低對傳統貨幣的依賴。
此次購買 ETH 是雲鋒金融全面佈局 Web3.0、RWA、數位貨幣及 ESG 零碳資產等前沿領域策略的一部分。
早在 7 月，雲鋒金融就表示將秉持「立足香港、連接大灣區、連結世界」的發展路徑，透過網路科技為個人、機構及企業客戶提供全面金融服務。在現有保險、證券及雲端服務與虛擬銀行生態基礎上，集團正有系統地推進在數位貨幣 (包括穩定幣)、RWA、AI 以及 ESG 零碳資產等領域的策略性投入，尤其注重大灣區內相關業務場景的落地與協同。
雲鋒金融的這一系列動作，不僅展現了傳統金融機構對數位資產領域的深度參與，也反映雲峰金融推動金融業創新與永續發展的長遠策略。
根據公開資訊，雲鋒基金控股的 Jade Passion Ltd 為雲鋒金融第一大股東，持股 47.25%，而馬雲透過關係企業間接持有雲鋒金融相關權益。
在比特幣 ETF 引發第一波機構投資浪潮後，以太幣正憑藉技術、生態和合規優勢，開啟更具潛力的價值敘事，有望成為下一代金融體系的核心基礎設施，RWA 鏈上化趨勢下，一個價值 16 兆美元的市場機會正逐漸顯現。
- 川普關稅之後還有招？9/17專家深度解析
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 全球韭菜風向球？韓散戶狂賣特斯拉6.57億美元五年多最大規模 改抱加密貨幣為哪樁？
- 以太坊創辦人大膽預測：ETH將大漲100倍 顛覆比特幣「數位黃金」地位
- 趙長鵬表示中心化交易所幣安將被取代！下一個紅利是「它」
- 盲盒之王碾壓電商巨頭！王寧身家超越馬雲 專家：陸商業生態進入價值創新賽道
下一篇