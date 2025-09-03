環時：中國大閱兵向世界傳遞什麼訊息？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-03 08:10

中國鷹派官媒《環球時報》在社評中表示，9 月 3 日（周三），中國以國家之名，舉行盛大閱兵式，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年。中國紀念這場以艱苦卓絕鬥爭取得的偉大勝利，不僅是對那段烽火歲月的歷史回望，更是在新的時代坐標上，向世界發出一份來自東方的和平誓言，一份致力於建構人類命運共同體的承諾。

中國以國家之名，舉行盛大閱兵式。

《環球時報》說，「銘記歷史、緬懷先烈、珍視和平、開創未來」這十六個字，精準詮釋此次國家紀念活動的宏大宗旨與深遠意義。莊嚴的閱兵式，承載著 14 億多中國人民的集體意志，也匯聚了世界上所有愛好和平的人們的共同期許。

《環球時報》稱，銘記歷史，是對東方主戰場功績的宣告。一段時間以來，在敘述二戰歷史時，總有一種聲音，有意無意矮化甚至忽略中國作為東方主戰場的巨大貢獻。

然而，歷史的真相無法磨滅。中國戰場是開始時間最早、持續時間最長的反法西斯戰場，中國以 14 年浴血奮戰、3,500 多萬同胞傷亡、殲滅日軍 150 多萬人牽制住日軍主力，挫敗其「北進」蘇聯、「南進」太平洋的圖謀，也為全球反法西斯聯盟的勝利創造關鍵條件。

《環球時報》提到，中國舉行九三紀念活動，就是要向世界宣告：中國戰場是世界反法西斯戰爭不可分割的重要組成部分，中國人民為最終勝利付出巨大、不容置疑的犧牲。

《環球時報》表示，銘記歷史，終究是為了開創更加美好的未來。二戰教訓告訴我們，人類命運休戚與共，緊密相連。偏見與仇恨、敵視與對抗，只會帶來新的戰爭與災難。相互尊重、平等相待、合作共贏，才是人間正道。