鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯CX-US的目標價調升至9.75元，幅度約4.28%

Factset 最新調查：西麥斯CX-US的目標價調升至9.75元，幅度約4.28%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對西麥斯(CX-US)提出目標價估值：中位數由9.35元上修至9.75元，調升幅度4.28%。其中最高估值17元，最低估值6元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予西麥斯評價：積極樂觀13位、保持中立6位、保守悲觀1位。

西麥斯今(2日)收盤價為8.985元。近5日股價上漲4.28%，標普指數上漲0.33%股價漲幅表現優於大盤。

