鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估上修至0.62元，預估目標價為7.82元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.61元上修至0.62元，其中最高估值2.57元，最低估值0.56元，預估目標價為7.82元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.57(2.57)
|0.82
|1
|0.9
|最低值
|0.56(0.51)
|0.6
|0.76
|0.9
|平均值
|0.83(0.81)
|0.72
|0.87
|0.9
|中位數
|0.62(0.61)
|0.73
|0.9
|0.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|172.73億
|180.94億
|189.96億
|177.40億
|最低值
|151.77億
|159.25億
|164.91億
|177.40億
|平均值
|160.97億
|168.23億
|176.15億
|177.40億
|中位數
|160.36億
|169.28億
|174.14億
|177.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.97
|0.51
|0.38
|0.13
|0.62
|營業收入
|129.70億
|145.48億
|155.77億
|173.88億
|162.00億
詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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