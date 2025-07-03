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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估上修至0.62元，預估目標價為7.82元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.61元上修至0.62元，其中最高估值2.57元，最低估值0.56元，預估目標價為7.82元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.57(2.57)0.8210.9
最低值0.56(0.51)0.60.760.9
平均值0.83(0.81)0.720.870.9
中位數0.62(0.61)0.730.90.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值172.73億180.94億189.96億177.40億
最低值151.77億159.25億164.91億177.40億
平均值160.97億168.23億176.15億177.40億
中位數160.36億169.28億174.14億177.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.970.510.380.130.62
營業收入129.70億145.48億155.77億173.88億162.00億

詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCX

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