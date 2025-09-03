〈陸股盤後〉中國九三大閱兵 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-03 16:30

中國股市三大指數周三（3 日）收盤漲跌互見，中國政府周三上午隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年大會。

中國九三大閱兵，三大指數漲跌互見。（圖：Shutterstock）

滬指周三收盤跌 1.16% 報 3,813.56 點，深證成指跌 0.65% 報 12,472 點，創業板指漲 0.95% 報 2,899.37 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.3961 兆元。

軍工類股大幅下挫，券商、保險、石油、有色、釀酒族群走低。

中國政府周三上午隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年大會，國家主席習近平同外方代表團團長登上天安門城樓，向廣場觀禮台上各界代表揮手致意，全場爆發出雷鳴般掌聲。

據《CNN》指出，在眾多衣著光鮮亮麗的外國領袖中，習近平格外引人注目——他是少數幾個沒有穿西裝的男士之一。他穿的是灰色毛式中山裝。習近平的夫人彭麗媛則穿體現中國傳統的長袖旗袍。

據《央視》報導，習近平說：「今天，我們隆重集會，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。」

習近平表示，他代表中共中央、全國人大、國務院、全國政協、中央軍委，向全國參加過抗日戰爭的老戰士、老同志、愛國人士和抗日將領，向為中國人民抗日戰爭勝利作出重大貢獻的海內外中華兒女，致以崇高敬意！向支援和幫助過中國人民抵抗侵略的外國政府和國際友人，表示衷心感謝！

習近平強調，今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手建構人類命運共同體。

習近平稱，歷史警示人們，人類命運休戚與共，各個國家、各個民族只有平等相待、和睦相處、守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演。