鉅亨網新聞中心 2025-09-02 14:00

‌



美國總統川普的次子艾瑞克 · 川普（Eric Trump）周一 (1 日) 高調現身日本比特幣金融公司 Metaplanet 的企業大會，以行動力挺這家曾為酒店營運商、如今轉型為加密貨幣巨擘的公司。

川普次子高調現身日本站台 力挺比特幣巨擘Metaplanet。(圖:shutterstock)

此舉不僅突顯川普家族在國際數位資產領域日益加深的影響力，也讓 Metaplanet 這家在短短一年內股價暴漲超過 7 倍的傳奇企業，再度成為市場焦點。

‌



Metaplanet 原以酒店業務為主，但在去年 4 月大膽轉型進軍加密貨幣市場後，迅速取得驚人回報。該公司目前已清算大部分飯店資產，並持有約 2 萬枚比特幣，一躍成為全球第七大比特幣金融上市公司。

在過去一年，Metaplanet 的股價飆漲約 740%，遠超同期東證指數僅 13% 的漲幅，堪稱日本股市的奇蹟。

今年稍早，Metaplanet 便已任命艾瑞克為其新成立的顧問委員會成員，並稱讚他是全球數位資產應用的領導者與倡導者。

艾瑞克在週一的會上發言時，更將 Metaplanet 創辦人兼執行長 Dimon Gerovich 譽為「亞洲的 Michael Saylor」（Michael Saylor 為美國軟體公司 MicroStrategy 的執行長，以堅定投資比特幣聞名）。這場僅對內部開放的會議，透過艾瑞克的身影和充滿活力的現場表演，向外界傳達了強烈的信心訊號。

儘管前景看似光明，Metaplanet 近期仍面臨股價急劇回落的挑戰，自 6 月高點以來已下跌逾半，凸顯其樂觀背後潛藏的市場風險。

為了重振股價並擴大比特幣儲備，Metaplanet 在會上宣布一項宏大的新計畫：將在海外發行最多 5.5 億股新股，募集約 1303 億日圓（約 8.84 億美元），其中大部分資金將用於購買更多比特幣。

然而，這項融資計畫也引發了市場對「飛輪」模型的質疑。這種模式讓公司在股價上漲時能透過發行認股權證獲得更多資金，創造一個良性循環。但當股價下跌時，動力也會迅速流失，導致其無法再像過去一樣有效運作。