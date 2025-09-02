川普次子高調現身日本站台 力挺比特幣巨擘Metaplanet
鉅亨網新聞中心
美國總統川普的次子艾瑞克 · 川普（Eric Trump）周一 (1 日) 高調現身日本比特幣金融公司 Metaplanet 的企業大會，以行動力挺這家曾為酒店營運商、如今轉型為加密貨幣巨擘的公司。
此舉不僅突顯川普家族在國際數位資產領域日益加深的影響力，也讓 Metaplanet 這家在短短一年內股價暴漲超過 7 倍的傳奇企業，再度成為市場焦點。
Metaplanet 原以酒店業務為主，但在去年 4 月大膽轉型進軍加密貨幣市場後，迅速取得驚人回報。該公司目前已清算大部分飯店資產，並持有約 2 萬枚比特幣，一躍成為全球第七大比特幣金融上市公司。
在過去一年，Metaplanet 的股價飆漲約 740%，遠超同期東證指數僅 13% 的漲幅，堪稱日本股市的奇蹟。
今年稍早，Metaplanet 便已任命艾瑞克為其新成立的顧問委員會成員，並稱讚他是全球數位資產應用的領導者與倡導者。
艾瑞克在週一的會上發言時，更將 Metaplanet 創辦人兼執行長 Dimon Gerovich 譽為「亞洲的 Michael Saylor」（Michael Saylor 為美國軟體公司 MicroStrategy 的執行長，以堅定投資比特幣聞名）。這場僅對內部開放的會議，透過艾瑞克的身影和充滿活力的現場表演，向外界傳達了強烈的信心訊號。
儘管前景看似光明，Metaplanet 近期仍面臨股價急劇回落的挑戰，自 6 月高點以來已下跌逾半，凸顯其樂觀背後潛藏的市場風險。
為了重振股價並擴大比特幣儲備，Metaplanet 在會上宣布一項宏大的新計畫：將在海外發行最多 5.5 億股新股，募集約 1303 億日圓（約 8.84 億美元），其中大部分資金將用於購買更多比特幣。
然而，這項融資計畫也引發了市場對「飛輪」模型的質疑。這種模式讓公司在股價上漲時能透過發行認股權證獲得更多資金，創造一個良性循環。但當股價下跌時，動力也會迅速流失，導致其無法再像過去一樣有效運作。
Metaplanet 目前市值已回落至其比特幣儲備價值的約 2 倍，遠低於高峰時的八 8 倍，這削弱了投資者透過股市溢價購買比特幣的吸引力。許多人擔憂，增發新股可能會稀釋現有股東權益，而無法帶來同等的回報。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 特斯拉信仰崩了？韓國散戶單月砍掉6.57億美元 湧入加密市場
- 9月比特幣價格預測與技術完整分析：鯨魚爆買Bitcoin Hyper佈局下個千倍幣
- 乙太坊9月價格完整預測：比特幣巨鯨轉倉引爆下個百倍幣預售破1300萬美元！
- 川普WLFI熱爆上線如何申領指南 帶動百倍幣Bitcoin Hyper預售吸金破1300萬
下一篇