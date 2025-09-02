盤中速報 - 深證成指下跌-256.11點至12572.842點，跌幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間02日11:00，深證成指下跌256.11點（或2%），暫報12572.84點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.12%
- 近 1 月：+16.72%
- 近 3 月：+27.77%
- 近 6 月：+20.9%
- 今年以來：+23.18%
焦點個股
數位貨幣概念領跌-4.09%。其中 中科金財(002657-CN) 下跌 9.99% ; 東信和平(002017-CN) 下跌 9.34% ; 四方精創(300468-CN) 下跌 8.89% 。
華為歐拉概念領跌-3.90%。其中 潤和軟件(300339-CN) 下跌 6.07% ; 創意信息(300366-CN) 下跌 5.56% ; 宇信科技(300674-CN) 下跌 5.33% 。
- 升級你的投資腦！9/17講座揭密獲利契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 深證成指上漲245.36點至12540.427點，漲幅2%
- 盤中速報 - 深證成指上漲242.95點至12409.0059點，漲幅2%
- 盤中速報 - 深證成指上漲237.94點至12157.7012點，漲幅2%
- 盤中速報 - 深證成指上漲233點至11867.6697點，漲幅2%
下一篇