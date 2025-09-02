search icon



盤中速報 - 深證成指下跌-256.11點至12572.842點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心


截至台北時間02日11:00，深證成指下跌256.11點（或2%），暫報12572.84點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.12%
  • 近 1 月：+16.72%
  • 近 3 月：+27.77%
  • 近 6 月：+20.9%
  • 今年以來：+23.18%

焦點個股


數位貨幣概念領跌-4.09%。其中 中科金財(002657-CN) 下跌 9.99% ; 東信和平(002017-CN) 下跌 9.34% ; 四方精創(300468-CN) 下跌 8.89% 。

華為歐拉概念領跌-3.90%。其中 潤和軟件(300339-CN) 下跌 6.07% ; 創意信息(300366-CN) 下跌 5.56% ; 宇信科技(300674-CN) 下跌 5.33% 。

文章標籤

陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指數位貨幣華為歐拉

相關行情

台股首頁我要存股
中科金財41.09-9.99%
東信和平27.09-10.0%
四方精創43.08-9.93%
潤和軟件62.05-6.55%
創意信息8.61-6.21%
宇信科技26.29-5.91%
比特幣110232.68+2.50%

