鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-19 17:10

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美國總統川普週五（18 日）再度對金磚國家（BRICS）發出嚴厲警告，表示若該組織成為具實質經濟影響力的聯盟，他「會讓它很快垮台」，並揚言對其出口至美國的商品全面加徵 10% 關稅。

川普再對金磚開火！嗆將讓其迅速垮台、揚言徵收10%關稅。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，川普直言，他會對金磚國家非常強硬，而一但他們真的形成有意義的聯盟，他會「讓它很快垮台。」儘管他未點名具體成員國，但強調美國「絕不會容許任何人對我們耍花招」。

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川普也稱，其宣布的 10% 關稅政策，將適用於所有與金磚國家站在同一陣線、或奉行「反美政策」的國家。

金磚國家擴張引關注 強調去美元化方向

儘管川普指控金磚國家集團設立目的在於削弱美元霸權，但金磚國家領袖屢次否認該說法。此外，金磚也多次否認其為「反美陣營」，認為川普的指控缺乏證據。

雖金磚國家未正式推動統一貨幣，但其正研發名為「BRICS Pay」 的跨境支付系統，以促進成員國之間使用本地貨幣進行貿易與金融結算，降低對美元的依賴。

除整體策略外，川普也單獨對巴西發難，宣布自今年 8 月起對巴西商品課徵 50% 的進口關稅，並針對其「不公平的貿易行為」展開調查。