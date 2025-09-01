馬克宏警告：川普再祭新關稅

鉅亨網新聞中心 2025-09-01 08:20

在法國東南部土倫舉行的第 25 屆法德部長理事會上，法國總統馬克宏在上周五（29 日）與德國總理梅爾茨共同主持會議時警告，美國總統川普近期威脅徵收與數位立法有關的後續額外關稅，稱這是一種脅迫，歐洲將對此作出回應。

法國總統馬克宏。（圖：Shutterstock）

馬克宏所說的「脅迫」一詞，源自 2023 年生效的歐盟《反脅迫條例》，該條例的目的，是保護歐盟及成員的利益與主權選擇，「當第三國試圖通過實施或威脅實施影響貿易、投資的措施，干涉歐盟或成員國的合法主權選擇，或者試圖阻止、爭取歐盟或成員國停止、修改或通過某一法案或決定時」，採取一系列反制措施。

川普 8 月 25 日在社交媒體 Truth Social 上警告，所有實施數位稅、數位立法、數位規則或數位監管的國家或組織，除非這些國家撤銷針對美國企業的歧視性措施，否則將對這些國家或組織加徵關稅。

儘管川普未點名歐盟，但矛頭直指歐盟《數位市場法》（DMA）和《數位服務法》(DSA)。

《數位服務法》和《數位市場法》為歐盟提供了一套統一的數位規則。前者強調社會義務，包括促使在線平台打擊非法內容，保護用戶隱私安全，規範在線廣告；後者側重經濟秩序，針對大型平台，目標是打擊數位經濟領域看門人可能的不公平競爭行為，營造公平有序的數位市場競爭環境。