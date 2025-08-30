鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Skydance Corporation Class BPSKY-US的目標價調降至10.5元，幅度約4.55%
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)提出目標價估值：中位數由11元下修至10.5元，調降幅度4.55%。其中最高估值16元，最低估值8元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予Paramount Skydance Corporation Class B評價：積極樂觀3位、保持中立12位、保守悲觀10位。
Paramount Skydance Corporation Class B今(30日)收盤價為14.61元。近5日股價下跌4.55%，標普指數上漲2.07%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
