鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elastic N.V(ESTC-US)EPS預估上修至2.33元，預估目標價為121.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Elastic N.V(ESTC-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.28元上修至2.33元，其中最高估值2.36元，最低估值2.25元，預估目標價為121.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.36(2.36)3.173.37
最低值2.25(2.2)2.340.82
平均值2.32(2.28)2.652.71
中位數2.33(2.28)2.652.92

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值17.00億20.10億22.01億
最低值16.63億18.40億20.57億
平均值16.83億18.99億21.44億
中位數16.85億18.97億21.42億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.48-2.20-2.470.59-1.04
營業收入6.08億8.62億10.69億12.67億14.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Elastic N.V(ESTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Empty