鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elastic N.V(ESTC-US)EPS預估上修至2.33元，預估目標價為121.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Elastic N.V(ESTC-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.28元上修至2.33元，其中最高估值2.36元，最低估值2.25元，預估目標價為121.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.36(2.36)
|3.17
|3.37
|最低值
|2.25(2.2)
|2.34
|0.82
|平均值
|2.32(2.28)
|2.65
|2.71
|中位數
|2.33(2.28)
|2.65
|2.92
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.00億
|20.10億
|22.01億
|最低值
|16.63億
|18.40億
|20.57億
|平均值
|16.83億
|18.99億
|21.44億
|中位數
|16.85億
|18.97億
|21.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.48
|-2.20
|-2.47
|0.59
|-1.04
|營業收入
|6.08億
|8.62億
|10.69億
|12.67億
|14.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Elastic N.V(ESTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
