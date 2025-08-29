鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ulta美妝ULTA-US的目標價調升至600元，幅度約6.67%
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ulta美妝(ULTA-US)提出目標價估值：中位數由562.5元上修至600元，調升幅度6.67%。其中最高估值680元，最低估值425元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予Ulta美妝評價：積極樂觀13位、保持中立13位、保守悲觀2位。
Ulta美妝今(29日)收盤價為530.63元。近5日股價上漲6.67%，標普指數上漲2.07%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
