鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至5.09元，預估目標價為65.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.52元下修至5.09元，其中最高估值5.61元，最低估值3.15元，預估目標價為65.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.61(5.67)
|7.3
|8.06
|5.31
|最低值
|3.15(3.15)
|3.16
|4.87
|5.31
|平均值
|4.61(4.73)
|5.41
|6.34
|5.31
|中位數
|5.09(5.52)
|5.74
|6.63
|5.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|251.80億
|278.70億
|277.07億
|最低值
|220.38億
|225.15億
|223.96億
|平均值
|231.39億
|254.99億
|258.03億
|中位數
|221.99億
|261.11億
|273.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.61
|5.28
|4.68
|3.65
|6.00
|營業收入
|107.10億
|175.96億
|257.29億
|230.68億
|226.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至5.52元，預估目標價為66.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.71元，預估目標價為15.23元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elastic N.V(ESTC-US)EPS預估上修至2.33元，預估目標價為121.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴爾科技(DELL-US)EPS預估上修至9.55元，預估目標價為150.00元
下一篇