search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至5.09元，預估目標價為65.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.52元下修至5.09元，其中最高估值5.61元，最低估值3.15元，預估目標價為65.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.61(5.67)7.38.065.31
最低值3.15(3.15)3.164.875.31
平均值4.61(4.73)5.416.345.31
中位數5.09(5.52)5.746.635.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值251.80億278.70億277.07億
最低值220.38億225.15億223.96億
平均值231.39億254.99億258.03億
中位數221.99億261.11億273.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.615.284.683.656.00
營業收入107.10億175.96億257.29億230.68億226.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUN

相關行情

台股首頁我要存股
Sunoco LP - Unit52.06+0.37%

延伸閱讀



Empty