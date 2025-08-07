鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至5.52元，預估目標價為66.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.61元下修至5.52元，其中最高估值5.67元，最低估值3.22元，預估目標價為66.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.67(7.49)
|7.3
|8.06
|5.33
|最低值
|3.22(3.22)
|3.19
|5
|5.33
|平均值
|4.88(5.28)
|5.47
|6.39
|5.33
|中位數
|5.52(5.61)
|5.74
|6.7
|5.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|265.52億
|274.75億
|277.23億
|最低值
|220.38億
|225.15億
|223.96億
|平均值
|235.86億
|255.20億
|258.06億
|中位數
|221.69億
|265.70億
|272.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.61
|5.28
|4.68
|3.65
|6.00
|營業收入
|107.10億
|175.96億
|257.29億
|230.68億
|226.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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