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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至5.52元，預估目標價為66.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.61元下修至5.52元，其中最高估值5.67元，最低估值3.22元，預估目標價為66.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.67(7.49)7.38.065.33
最低值3.22(3.22)3.1955.33
平均值4.88(5.28)5.476.395.33
中位數5.52(5.61)5.746.75.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值265.52億274.75億277.23億
最低值220.38億225.15億223.96億
平均值235.86億255.20億258.06億
中位數221.69億265.70億272.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.615.284.683.656.00
營業收入107.10億175.96億257.29億230.68億226.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUN

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