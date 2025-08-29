鉅亨速報 - Factset 最新調查：輝達(NVDA-US)EPS預估上修至4.5元，預估目標價為210.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共59位分析師，對輝達(NVDA-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.42元上修至4.5元，其中最高估值5元，最低估值4.08元，預估目標價為210.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5(5.02)
|7.5
|9
|8.9
|最低值
|4.08(3.96)
|5.04
|5.33
|6.33
|平均值
|4.5(4.42)
|6.25
|7.19
|8.01
|中位數
|4.5(4.42)
|6.26
|7.31
|8.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,244.59億
|3,259.77億
|4,071.45億
|3,678.57億
|最低值
|1,851.42億
|2,195.05億
|2,409.17億
|2,850.38億
|平均值
|2,065.48億
|2,700.02億
|3,134.53億
|3,404.82億
|中位數
|2,055.31億
|2,700.00億
|3,200.00億
|3,545.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.17
|0.38
|0.17
|1.19
|2.94
|營業收入
|166.75億
|269.14億
|269.74億
|609.22億
|1,304.97億
詳細資訊請看美股內頁：
輝達(NVDA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
