鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：輝達(NVDA-US)EPS預估上修至4.5元，預估目標價為210.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共59位分析師，對輝達(NVDA-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.42元上修至4.5元，其中最高估值5元，最低估值4.08元，預估目標價為210.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5(5.02)7.598.9
最低值4.08(3.96)5.045.336.33
平均值4.5(4.42)6.257.198.01
中位數4.5(4.42)6.267.318.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,244.59億3,259.77億4,071.45億3,678.57億
最低值1,851.42億2,195.05億2,409.17億2,850.38億
平均值2,065.48億2,700.02億3,134.53億3,404.82億
中位數2,055.31億2,700.00億3,200.00億3,545.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.170.380.171.192.94
營業收入166.75億269.14億269.74億609.22億1,304.97億

詳細資訊請看美股內頁：
輝達(NVDA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

