鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)EPS預估上修至3.87元，預估目標價為83.43元
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.79元上修至3.87元，其中最高估值4.41元，最低估值3.26元，預估目標價為83.43元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.41(4.41)
|5.13
|5.76
|5.75
|最低值
|3.26(3.12)
|3.51
|4.12
|5.75
|平均值
|3.81(3.74)
|4.35
|5.01
|5.75
|中位數
|3.87(3.79)
|4.38
|5.03
|5.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|92.54億
|106.68億
|122.09億
|132.89億
|最低值
|89.71億
|100.71億
|110.78億
|132.89億
|平均值
|91.03億
|103.40億
|116.38億
|132.89億
|中位數
|91.04億
|103.64億
|116.22億
|132.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.26
|-0.13
|0.32
|2.09
|3.44
|營業收入
|26.54億
|31.05億
|29.76億
|62.82億
|74.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
