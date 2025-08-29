鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)EPS預估上修至3.87元，預估目標價為83.43元

search icon



Factset 最新調查：Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)EPS預估上修至3.87元，預估目標價為83.43元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.79元上修至3.87元，其中最高估值4.41元，最低估值3.26元，預估目標價為83.43元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.41(4.41)5.135.765.75
最低值3.26(3.12)3.514.125.75
平均值3.81(3.74)4.355.015.75
中位數3.87(3.79)4.385.035.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值92.54億106.68億122.09億132.89億
最低值89.71億100.71億110.78億132.89億
平均值91.03億103.40億116.38億132.89億
中位數91.04億103.64億116.22億132.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.26-0.130.322.093.44
營業收入26.54億31.05億29.76億62.82億74.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

