鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crowdstrike控股(CRWD-US)EPS預估上修至3.66元，預估目標價為493.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共50位分析師，對Crowdstrike控股(CRWD-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.51元上修至3.66元，其中最高估值3.8元，最低估值3.45元，預估目標價為493.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.8(3.8)5.368.156.54
最低值3.45(3.45)4.435.376.54
平均值3.61(3.52)4.736.186.54
中位數3.66(3.51)4.716.126.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值48.32億61.01億80.35億84.82億
最低值47.60億56.83億67.34億84.82億
平均值47.85億58.25億71.39億84.82億
中位數47.78億58.13億70.89億84.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.43-1.03-0.790.37-0.08
營業收入8.74億14.52億22.41億30.56億39.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Crowdstrike控股(CRWD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

