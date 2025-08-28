鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crowdstrike控股(CRWD-US)EPS預估上修至3.66元，預估目標價為493.50元
根據FactSet最新調查，共50位分析師，對Crowdstrike控股(CRWD-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.51元上修至3.66元，其中最高估值3.8元，最低估值3.45元，預估目標價為493.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.8(3.8)
|5.36
|8.15
|6.54
|最低值
|3.45(3.45)
|4.43
|5.37
|6.54
|平均值
|3.61(3.52)
|4.73
|6.18
|6.54
|中位數
|3.66(3.51)
|4.71
|6.12
|6.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|48.32億
|61.01億
|80.35億
|84.82億
|最低值
|47.60億
|56.83億
|67.34億
|84.82億
|平均值
|47.85億
|58.25億
|71.39億
|84.82億
|中位數
|47.78億
|58.13億
|70.89億
|84.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.43
|-1.03
|-0.79
|0.37
|-0.08
|營業收入
|8.74億
|14.52億
|22.41億
|30.56億
|39.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Crowdstrike控股(CRWD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
