鉅亨速報

盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大跌5.02%，報429美元

鉅亨網新聞中心


Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間07日23:48股價下跌22.69美元，報429.00美元，跌幅5.02%，成交量2,418,465（股），盤中最高價451.69美元、最低價429.00美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.47%
  • 近 1 月：-12.14%
  • 近 3 月：+1.91%
  • 近 6 月：+7.41%
  • 今年以來：+32.01%

美股美股盤中盤中速報Crowdstrike控股

台股首頁我要存股
S&P 5006341.79-0.05%
道瓊指數43946.95-0.56%
NASDAQ21258.78+0.42%
費城半導體5641.881.65%
Crowdstrike控股427.62-5.33%

